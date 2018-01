Preşedintele Klaus Iohannis spune că nu există niciun motiv pentru suspendarea sa din funcţie, că nu i-a fost şi nu îi este teamă de suspendare, subliniind că pentru el acesta "nu este cu certitudine un factor" în decizia sa de desemnare a Vioricăi Dăncilă pentru postul de premier.

El a reluat afirmaţiile potrivit cărora a cântărit toate argumentele, susţinând că a ajuns la concluzia că este varianta pe care trebuie să o accepte.

"Am spus chiar la desemnare că am cântărit toate argumentele şi am ajuns la concluzia că este varianta pe care trebuie să o accept", şi-a explicat Iohannis decizia de a accepta propunerea PSD-ALDE de a o... citeste mai mult

azi, 14:47 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: A1 in