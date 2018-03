Iohannis il felicita pe Putin pentru victorie, cu patru zile intarziere. Ce i-au transmis alti lideri europeni sefului de la KremlinFoto: Arhiva Hepta.ro

La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.

„Pe aceasta cale, tin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice si predictibile, prin dialog constructiv si in conformitate cu principiile si... citeste mai mult

