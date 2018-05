Iohannis, dupa consultarile cu premierul: E obligatoriu ca politica externa sa se faca numai in interesul Romaniei Presedintele Klaus Iohannis a avut consultari marti cu premierul Viorica Dancila, context in care a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul tarii si ca este necesar ca tensiunile interne sa inceteze imediat, solicitand cooperare institutionala loiala si corecta.

acum 58 min. in Politica