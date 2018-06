Iohannis, mesaj către populaţie: Mare grijă! Societate civilă trebuie să fie alertă. Când apar ordonanţe de urgenţă care nu ar trebui să existe, să protestăm „Mi s-a părut că scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Evoluţia nu este satisfăcătoare şi am urmărit sondajele. Toate arată că nivelul de nemulţumire este peste 80%, arată că lumea nu mai are încredere în clasa politică. În acest context, am considerat că acest anunţ poate să consituie un punct interesant, poate unii vor fi încurajaţi să meargă mai departe dacă fac acest anunţ. Alţii, probabil, nu vor primi bine acest anunţ. Mi s-a... citeste mai mult

