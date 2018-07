Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că liderul social-democraţilor Liviu Dragnea a trecut la atacuri deoarece i s-au terminat argumentele politice, şeful statului arătând că aceasta este o abordare inadecvată.

"Nu sunt implicat şi apucături dictatoriale nu am avut niciodată şi nici nu îmi propun să am. Nu l-am ascultat, nici nu cred că v-aţi aşteptat, dar am citit anumite ştiri. E îngrijorător. Este, între timp, mai mult decât evident că omul şi-a luat o pălărie prea mare, nu face faţă, cu această pălărie prea mare lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice şi începe cu atacuri la persoană, cu atacuri la familie. O abordare inadecvată. Dacă ar fi...