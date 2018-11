Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit duminică despre comunicarea pe care o are cu Guvernul României pe tema preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi a precizat că „deşi există divergenţe în foarte multe domenii”, cel al preluării preşedinţiei nu este unul dintre ele.

„Lumea ne ajută, ne sprijină, sigur că au preocupări după ce lucririle au mers cum au mers, dar sunt realmente mai optimist acum decât am fost acum câteva săptămâni. O bună comunicare nu doar că este posibilă între mine şi Guvern, e şi un fapt. Eu am divergenţe în foarte multe... citeste mai mult

