Jurnalist: Societatea civilă v-a solicitat să nu e desemnaţi pe Viorica Dăncilă premier. Ce v-a determinat să o faceţi? Klaus Iohannis: Despre aceste chestiuni am vorbit chiar la desemnare. Am cântărit toate argumentele şi am ajuns la concluzia că...

Adevarul, 23 Ianuarie 2018