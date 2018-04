Klaus Iohannis a vorbit miercuri despre Legea referendumului, explicând că are „nemulţumiri” cu privire la forma. Acesta a spus că a luat decizia de a nu o promulga înainte de opinia Curţii Constituţionale a României (CCR).

„Aşa cum a ajuns acum la mine nu va fi promulgată. Am oarece nemulţumiri în privinţa ei şi voi cere opinia Curţii Constituţionale”, a declarat Iohannis.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe 4 aprilie, în calitate de for decizional, cu 195 de voturi „pentru”, 71 de voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, Legea... citeste mai mult

