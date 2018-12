Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că în România democraţia este în pericol şi s-a întrebat cum se poate ca în anul 2018 să ajungem „să discutăm pe faţă despre amnistie şi graţiere pentru că nişte penali conduc partidul de guvernare”.

„Da, este în discuţie acest referendum. Ştiţi bine că am făcut primii paşi încă de acum ceva vreme. Poate vă amintiţi acea fază când am spus fără penali, când am spus că atâta timp cât voi fi preşedinte nu vom avea premier penal. E bine să judecăm pe cine votăm, ce votăm. Dar cel mai important lucru e să votăm. În 2016 au considerat că...