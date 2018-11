Preşedintele Klaus Iohannis a salutat, joi, faptul că după luna mai 2019 nu va mai exista nicio restricţie pe piaţa muncii din Elveţia pentru cetăţenii români.

Iohannis l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe omologul său elveţian, Alain Berset.

"În mod natural, această chestiune mă interesează foarte mult şi am dorit să aflu părerea dlui preşedinte despre aceste lucruri, mai exact am dorit să ştiu un pic mai în profunzime care a fost motivaţia revenirii la un contingent şi, respectiv, am vrut să ştiu de la dl preşedinte cum este real văzută comunitatea de români în Elveţia, fiindcă ne amintim nu...

