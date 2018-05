Iohannis: Daca s-au facut greseli, trebuie discutat in interiorul DNA si al CSM, nu in zona politica Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Blaj, intrebat despre recentele achitari ale lui Victor Ponta si Toni Grebla, ca daca s-au facut greseli la nivelul Directiei Nationale Anticoruptie, acest lucru trebuie discutat la nivelul DNA si al CSM, nu in zona politica.

