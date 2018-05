Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la uzina Dacia de la Piteşti, că dacă am avea km de autostradă promiş d epoliticieni, am avea "autostrăzi cât China", însă în realitate situaţia este una gravă, atât pe drumuri, cât şi pe călile ferate.

"Cred că dacă am aduna promisiunile de km de autostradă făcuţi de toţi guvernanţii am avea autostrăzi cât China. Evident că nu avem nici măcar 800 de km de autostrăzi. Noroc că până aici vine una (n.r.: Autostrada Bucureşti- Piteşti). Fondurile europene sunt importante pentru că sunt destinate fondurilor regionale. Marile proiecte de infrastructură au nevoie de o pregătire foarte serioasă.... citeste mai mult

acum 41 min. in Eveniment, Vizualizari: 39 , Sursa: Ziarul Financiar in