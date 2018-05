”Dacă am aduna promisiunile de kilometri de autostradă făcute de guvernanţi în ultimii 20 de ani, am avea autostrăzi cât China”, a adăugat şeful statului, citat de news.ro, spunând că nu înţelege de ce nu se trece la realizarea proiectelor, în condiţiile în care sunt şi bani, este şi nevoie de acestea. „În afară de hărţi colorate şi planuri frumoase - lumea se uită şi la rezultate -, iar cei 15 km de autostradă daţi în folosinţă în ultimul an şi jumătate înseamnă ridicol de puţin, dovada lipsei de capacitate, de mobilizare în jurul unui obiectiv... citeste mai mult