Iohannis critica ingerintele Rusiei in Ucraina si Siria Presedintele Klaus Iohannis denunta, intr-un interviu acordat presei turce, ingerintele Rusiei in Ucraina si in Siria, afirmand ca Romania si Turcia au obiectivul comun de a asigura stabilitatea...

9am, 24 Martie 2016