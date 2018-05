Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a cerut Executivului să explice dacă mai are bani pentru pensii şi salarii şi ce are de gând să facă cu Pilonul II.

Vă prezentăm declaraţia de presă.

„Despre fonduri europene vreau să se înţeleagă că cele ce urmează reprezintă o atenţionare pentru Guvernul României. Noi dispunem, pentru perioada de finanţare 2014-2020, teoretic, de fonduri europene în valoare de 31,3 de miliarde de euro. Din aceşti bani, până în momentul de faţă, am folosit 4,9 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 15,8%. Acum, este important de ştiut că perioadele de finanţare sunt construite pe câte şapte ani. Acum ne aflăm în perioada 2014-2020, deci am trecut de jumătate şi, din... citeste mai mult