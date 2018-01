Iohannis: Avem persoane condamnate, urmarite penal, in conducerea statului. Nu e bine Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in conducerea statului.

Politica "Foarte multe discutii s-au purtat in cursul anului 2017 despre ce fac judecatorii, mai mult... citeste mai mult

