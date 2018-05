Iohannis: Autoritatile guvernamentale trebuie sa inteleaga ca investitorii straini nu trebuie priviti cu adversitate Presedintele Klaus Iohannis a sustinut in cadrul in cadrul dezbaterii "Industria auto, motorul dezvoltarii economiei. Factori de crestere a competitivitatii" ca Executivul ar trebui sa depuna toate eforturile astfel incat sa aduca in Romania noi firme straine.

