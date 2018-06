Deputatul Monica Iacob-Ridzi s-a inscris in PP-DD si va candida pentru un nou mandat in Camera Deputatilor in Colegiul 5 Petrosani-Petrila-Aninoasa, unde activeaza si acum, a anuntat, luni, presedintele filialei judetene Hunedoara a PPDD, Haralambie...

Anchete Online, 15 Octombrie 2012