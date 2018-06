Preşedintele Klaus Iohannis a spus, vineri, referitor la acordul la care au ajuns liderii UE privind imigraţii că România este doar o ţară de tranzit, iar problema poate fi gestionată.

"Am ajuns la un acord rezonabil pe migraţie, în esenţă, cel mai important progres a fost făcut prin faptul că ne-am înţeles, că am găsit soluţii pentru un pas în calea rezolvării fluxului migratoriu. Este importantă ideea că toţi am acceptat că soluţii pot fi găsite şi în afara UE şi ideea unor noi centre de primire a migranţilor, unde vor fi triaţi,... citeste mai mult

