Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat vineri că va respinge propunerile premierului Viorica Dăncilă pentru ministerele Transporturilor şi Dezvoltării, şi anume Mircea Drăghici şi Lia Olguţa Vasilescu, dar că lucrează încă la formularea refuzului.

„Ieri am semnat decretele de revocare, care au fost şi publicate, şi s-a văzut încă o dată că decretele mele se publică în aceeaşi zi, ca să ne amintim de o discuţie pe care am avut-o acum câteva zile.

Nu am formulat încă un răspuns de refuz, fiindcă asta va fi, voi refuza propunerile înaintate de prim-ministru fiindcă...