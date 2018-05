Ioana Petrescu, fost ministru al Finantelor din Guvernul Ponta, s-a alaturat partidului Pro Romania Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a anuntat luni ca s-a inscris in foramtiunea Pro Romania. Petrescu sustine ca s-a alaturat unei echipe politice de profesionisti, iar masurile pe care le-a luat in mandatul sau de ministru al Finantelor au efecte si astazi.

