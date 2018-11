Joi, 8 ianuarie, de la ora 18.00, Libraria Humanitas de la Cismigiu va fi gazda unui eveniment Ioana Parvulescu asezat sub semnul jurnalului. Sunteti asteptati pentru o seara in care Ioana Parvulescu va citi in premiera pagini inedite din jurnalul ei...

Hot News, 6 Ianuarie 2015