Când nu scrie beletristică, Ioana Lee este activă pe blogul său bilingv,: www.ioananitobelee.com, iar multe dintre subiectele abordate sunt despre locurile sale natale.



”Am trăit și am scris despre “Coșmarul american”, dar mulți români m-au întrebat: pe când “Coșmarul românesc? Am apreciat, desigur, ironia împletită cu simțul umorului ce se ascundea în spatele acestei întrebari. Și m-am gândit să scriu, nu o carte, ci un răspuns. O altă perspectivă asupra României.În curând împlinesc 45 de ani. Nu știu cum și de ce am reușit să ajung până la vârsta asta, dar o prefer alternativei, dacă înțelegeți ce vreau să spun! M-am născut în 1973 și am crescut în communism, la fel ca... citeste mai mult