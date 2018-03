Ioana Ene Dogioiu: Dragnea, la colțul mesei "statului paralel"

,,Vi-l aduceti aminte pe Liviu Dragnea cum tot repeta pe sub mustata ca vrea la Comisia SRI, pentru ca are el lucruri de spus de o sa se cutremure si muntii, apocaliptice de-a dreptul pentru "statul paralel", dar nu vrea Claudiu Manda, seful comisiei, sa-l cheme. L-a tot rugat, i-a tot spus, dar dl Manda, om cu personalitate de autentic lider, l-a pus pe lista de asteptare.

Induiosata de suferintele bietului lider PSD ignorat cu atata cruzime, Opozitia, mai precis deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu, s-a indurat si a propus in comisie ca dlui Dragnea sa i se faca pe plac, sa fie omul chemat sa cutremure "statul paralel". Dar,... citeste mai mult

