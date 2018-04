Ioana Drăgan, medic specialist obtretică-ginecologie, specializată în operaţii intrauterine şi diagnoză fetală la King's College în Londra, a vorbit într-un interviu acordat Gândul.info şi MEDIAFAX despre valorile din viaţa ei, carieră şi despre alegerea de a profesa în România.

"Cât am trăit în Anglia nu am spus niciodată la mine acasă…. Eu întotdeauna am vazut România ca locul în care m-am născut, în care am trăit, în care vreau să trăiesc şi locul unde vreau să mor şi ….. şi sunt mândră de schimbările prin care trece România, sunt mândră de...