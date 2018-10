Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a declarat luni că senatorul social-democrat Adrian Ţuţuianu ar fi trebuit să îi spună în mod direct dacă are nemulţumiri legate de modul în care îşi exercită funcţia, dar a adăugat însă că fiecare om are dreptul la opinie.

Întrebată cum comentează faptul că în presă a apărut o înregistrare cu Adrian Ţuţuianu în care acesta susţine că Ioana Bran nu are experienţa necesară unei astfel de funcţii, ministrul Tineretului şi Sportului a replicat că fiecare om are dreptul la opinie.

Pe de altă parte, ea a afirmat că Ţuţuianu nu i-a spus niciodată în mod direct că este nemulţumit... citeste mai mult