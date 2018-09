Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului, este sigură că tinerii știu deja ce vor să voteze la referendum pentru familie, programat pe 6 și 7 octombrie 2018, informează Observator TV.

Ministrul consideră că tinerii vor vota ”DA”, pentru că ei ”cred în instituţia căsătoriei”, iar ”dincolo de statistici, partide, biserică, asociaţii sau coaliţii, tinerii aleg firescul familiei, aşa cum o ştiu de acasă, cu mamă şi tată”.

Numărul tinerilor care îşi întemeiază o familie creşte de la an la an. În 2014, au fost oficiate 118.075 căsătorii. Cifra a crescut în fiecare an. Ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică arată că în 2017 s-au