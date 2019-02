Ioana are 16 ani, este din Iași și spune că sărăcia a împins-o la prostituție.

„Eu nu mai știam ce să fac, nu aveam bani de mâncare și bunicii mei trăiesc din pensie. Cât să mai stau pe capul lor? Am ales să mă întrețin singură și am căutat modalități. Făceam și școala în același timp, la numărul 13, în Alexandru, și nu aveam niciun gând să abandonez școala, dar așa s-a întâmplat până la urmă. Un serviciu nu mi-l puteam permite pentru că nu mă primea nimeni și nici nu știu să fac multe chestii. Așa că m-am luat cu fetele de prin cartier care făceau... citeste mai mult

