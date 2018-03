Ioan Rus susține că PSD nu are nevoie de convocarea Congresului extraordinar, deoarece Liviu Dragnea folosește forul suprem doar pentru reglări de conturi și împărțiri de funcții.

Totodată, clujeanul avertizează că linia impusă de Dragnea amenință să provoace dezastrul PSD, potrivit unui interviu acordat PSnews.ro.

Spre apocalipsa PSD

"Deoarece a trecut foarte mult timp de când nu am mai purtat o discuție cu Liviu Dragnea, și nici nu am mai fost racordat la «acordul fin» al deciziilor statuate în forurile de conducere ale partidului, sunt nevoit să mă raportez la PSD printr-un soi de cunoaștere comună, specifică... citeste mai mult

