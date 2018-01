Ioan Jinga, ales presedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU

Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a fost ales vineri, prin aclamare, presedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU, informeaza un comunicat al misiunii permanente a Romaniei la Natiunile Unite. Evenimentul a avut loc la sediul Misiunii Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF) din New York, potrivit Agerpres.

Este pentru prima data cand un ambasador roman este ales in aceasta functie in cadrul comunitatii diplomatice francofone la ONU. Comunicatul citat apreciaza ca este vorba de o recunoastere a contributiei... citeste mai mult