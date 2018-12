Am auzit-o citind la „Cronograf” de mai multe ori, am auzit-o pe Dana Criste analizând versuri ale diverşilor poeţi, am auzit-o într-o emisiune televizată, în care a vorbit despre ea şi creaţia sa, am auzit-o vorbind deschis în societate, dar ce am...

Gazeta de Nord-Vest, 13 Februarie 2017