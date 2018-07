Am spus de multe ori, în emisiunile televizate la NVTV și am scris, în presă și cărțile mele, că am uitat noi, românii, să apreciem valorile în viață și pe cei care au plecat la cele veșnice. Rar se întâmplă să ne aducem aminte de oamenii care au pus ”o cărămidă” la realizarea bunăstării de azi, dar să ne amintim de cei care au avut funcții importante în județ, răspunzând de toată suflarea urbei și comunelor noastre!

La 21 iunie 1928 s-a născut prim-vicepreședintele județului Satu Mare, un om, un domn adevărat, Dl. IOAN IENCIU, cu un tată CFR-ist, cu numele Teodor (apropiat de Dumnezeu) și mama Floare, familie cu credință, în care educația n-a avut secrete. Tocmai de aceea...