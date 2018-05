Ioan Becali va fi eliberat conditionat. Decizia Tribunalului Ialomita este definitiva Fostul impresar Ioan Becali, condamnat la sapte ani si patru luni de inchisoare in dosarul in care este acuzat ca i-a dat mita fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a da o solutie favorabila in dosarul transferurilor de jucatori, va fi eliberat conditionat, a decis miercuri, Tribunalul Ialomita, decizia instantei fiind definitiva.

