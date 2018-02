"Nu m-am gândit şi nici nu mă gândesc să părăsesc România. Am plecat ilegal din România în 1979 şi am revenit cu greu după 1990. Am o soţie columbiancă, avem un apartament acolo, m-aş fi putut duce oricând. Felul meu este să stau în România lângă...

Mediafax, 19 Februarie 2013