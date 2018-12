Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan şi-a exprimat dezamăgirea şi indignarea vizavi de activitatea guvernelor care s-au succedat în ultimii ani la conducerea ţării, fiind vizate în special cele păstorite de liderul PSD, Liviu Dragnea.

Ioan Balan a realizat un scurt rechizitoriu a ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii ani: „După 2 ani, 70 de miniștri și 3 guverne, putem să tragem linie și să enumerăm realizările Guvernelor Dragnea: zero km de autostrăzi, zero km de căi ferate, zero spitale, zero școli sau grădinițe noi, zero pe linie”.

Parlamentarul liberal a arătat că în România nu se construieşte nimic,... citeste mai mult