Ioan Andone va fi managerul general al echipei FC Voluntari. Fostul antrenor al lui Dinamo are planuri mari cu gruparea ce

are în palmares o cupă și o Supercupă. Noul plan al echipei care anul trecut a câştigat Cupa şi Supercupa este unul de-a

dreptul surprinzător, dacă ţinem cont de numele care se vor ocupa de echipă: Daniel Opriţa va fi antrenorul echipei, iar Ioan

Andone a fost deja numit manager general. În plus, Florentin Dumitru îi va lua locul lui George Galamaz, care şi-a anunţat

plecarea dinaintea finalului de sezon, Gabi...

