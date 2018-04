USR Barlad si Directia Silvicã Vaslui lanseazã public invitatia de a participa, sambãtã, 14 aprilie, la o activitate de plantare in Zona ‘Cotu Negru’, din municipiul Barlad. Va, fi, dau asigurãri organizatorii, ‘o zi petrecutã in naturã, in care vom combina utilul cu plãcutul’. Punctul de intalnire din ziua plantãrii va fi urmãtorul: zona Cotu Negru, intrarea dinspre Barlad, incepand cu ora 9.00. ‘Pentru a avea parte de o experientã cat mai agreabilã, vã recomandãm sã vã luati incãltãminte cu talpa groasã (ghete, bocanci,... citeste mai mult