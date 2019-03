Bogdan Dinu s-a impus in undercardul galei din Quebec, în care a luptat și Lucian Bute, prin TKO in runda a 6-a in fata lui Manuel Pucheta, ajungand 14 victorii in tot atatea meciuri, din care 10 KO-uri. Bogdan Dinu este pugilist la categoria grea.

Antena 3, 27 Decembrie 2015