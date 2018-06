Investitorul de pe Aeroport si-a dezvaluit planurile

„În România nu avem acum o școală de mecanici acreditată în Europa și America, toți absolvenții de școli de mecanică trebuie să meargă să-și ia certificările fie în Cehia, fie în alte părți. De ce să nu facem aici, la Caransebeș? Am început deja procedura de acreditare la Ministerul Educației și ARACIP, am început lucrările la o construcție pe care o avem aici pentru că, inițial, aveam varianta să așteptăm până anul viitor. De ce să pierdem un an? În parteneriat cu Asociația Aeronautică Română, care are deja un program de curiculă acreditat de EASA, am făcut un program și acest liceu își va începe cursurile, dacă... citeste mai mult