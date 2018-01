Acţiunile distribuitorului de electricitate Electrica (EL) afişează de la începutul anului plus 4%, evoluţie surprinzătoare în condiţiile în care compania a avut rezultate slabe în anul 2017, ceea ce diminuează şansele de distribuire dividende. Acţiunile companiei au adus în 2017 pierderi de 9% în special din cauza rezultatelor financiare, ceea ce i-a determinat pe unii analişti să o caracterizeze drept „oaia neagră“ a emitenţilor din indicele BET.

Spre comparaţie, indicele BET are plus 7,2%, evoluţie calculată cu închiderile din 17 ianuarie. Nuclearelectrica, cea... citeste mai mult