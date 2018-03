– în luna ianuarie au retras 211 milioane euro din depozitele bancare din România – Când BNR a prezentat balanţa de plăţi pe luna ianuarie, veştile bune au fost că am avut totuşi un excedent al contului curent, chiar dacă mai mic decât cel din luna ianuarie 2017, şi că ne-a scăzut datoria externă cu 651 milioane euro. Veştile proaste au fost că investiţiile străine directe au scăzut cu 19,9% an la an şi depozitele nerezidenţilor s-au diminuat cu peste 200 milioane de euro într-o singură lună.

