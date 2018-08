Moneda digitală EMPR, care are în spate Empowr Coin, a crescut cu circa 86% în ultimele 24 de ori, potrivit coinmarketcap.

Criptomoneda EMPR, pe locul 94 din punct de vedere al valorii de piaţă se tranzacţionează vineri la ora 16.10 la 3,81 dolari per monedă, la o capitalizare de piaţă de 83,4 milioane de dolari.

Creşterea este surprinzătoare în condiţiile în are piaţa criptomonedelor a intrat din nou în declin după o săptămână de creşteri uşoare, cu bitcoin scăzând în câteva zile de la pragul de 8.000 de dolari la 7.410 dolari per monedă şi... citeste mai mult