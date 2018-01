Investitorii in bitcom sunt precum jucatorii din cazinouri

Dupa un inceput de an prost, cea mai populara moneda virtuala si-a regasit, parca, suflul, recuperand 12% din pierderile inregistrate in ultimul timp, ajungand, miercuri, la 15.200 de dolari. Salt la care, spun analistii, a contribuit, prin declaratiile sale, Peter Thiel, detinator a sute de milioane de dolari in bitcoin.



In marea lor majoritatea, observatorii de specialitate, fie ei economisti, bancheri sau analisti, raman pesimisti cand vine vorba de criptovalute in general si de bitcoin, in special, sustinand ca fenomenul este o bula gata sa explodeze.

"Este un produs financiar pur... citeste mai mult