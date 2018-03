Investiţiile nete realizate anul trecut în economia naţională au însumat 77,964 miliarde de lei, fiind în creştere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie Agerpres.

În trimestrul IV 2017, investiţiile nete realizate în economia românească au ajuns la 28,274 miliarde de lei, mai mari cu 13,5%, comparativ cu trimestrul IV 2016. Această creştere a fost înregistrată la toate elementele de structură: alte cheltuieli - plus 43,2%, lucrări de construcţii noi - plus 13,0% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) - plus 2,3%.

Potrivit INS, în anul... citeste mai mult