În primul trimestru din anul 2018, in judetul Vaslui a fost inmatriculatã o societate cu participare strãinã la capitalul social, care investit 21.000 euro. În perioada 1991 – 31 decembrie 2017, la nivel national, judetul Vaslui se claseazã pe locul 42, ultimul, in ceea ce priveste numãrul societãtilor inmatriculate si pe locul 41 in ceea ce priveste capitalul investit. În judetul Vaslui au fost inmatriculate in total 440 societãti strãine, care au investit un capital care se ridicã la 37,5 milioane de euro. Potrivit datelor Oficiului National al Registrulu Comertului, la data de 31 decembrie 2016, capitalul strãin investit in judetul Vaslui era de 37,7 milioane de... citeste mai mult