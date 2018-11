Situaţie revoltătoare în Timişoara! De doi ani, oraşul are un patinoar permanent, dar degeaba. Nimeni nu îl foloseşte, ba chiar a început să se degradeze între timp, chiar dacă investiţia a fost uriaşă.

Din motive greu de explicat, locaţia nu are şi un centru de închiriat patine. Drept care oamenii ar trebui să vină cu ele de acasă. În schimb, edilul spune că, de fapt nu sunt clienţi şi se gândeşte acum să mute patinoarul în altă parte a oraşului

"Ar fi fost frumos sa fie ceva amenajat, sa putem sa venim macar o ora-doua", spune unul dintre locuitorii orașului.

Edilul oraşului, Nicoale Robu, are şi o explicaţie: "a renunțat cel care a...

