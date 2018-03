În urma adoptării bugetului pe anul 2018, primăria Mirşid îşi propune să continue lucrările la Căminul din Firminiş, la Căminul Cultural din Popeni, dar şi să contribuie la reabilitarea unui After School în comuna Mirşid. De asemenea, se are in vizor asfaltarea unor drumuri din localităţile Popeni şi Mirşid, iar ca lucrări noi se doreste extinderea retelei electrice în Mirşid, dar si realizarea retelei de apa si canalizare in Mirsid alături de proiectul de construire a retelei de apa potabila si canalizare in localitatea Popeni.



„La nivelul comunei Mirșid va pot spune că taxele și impozitele locale au rămas la nivelul celor de anul trecut cu excepția... citeste mai mult

