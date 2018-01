Administraţia locală din Bocicoiu Mare are în vedere o serie de investiţii în domeniul educaţional şi cel sportiv. Astfel, există planuri pentru un teren de fotbal cu gazon sintetic, o sală mare de sport şi o creşă. Toate aceste obiective se vor construi în satul Crăciuneşti. Liviu Lazarciuc, primarul din Bocicoiu Mare, explică: „Vrem să facem în acest an, la şcoala din Crăciuneşti, un teren de fotbal, cu gazon sintetic şi nocturnă. Investiţia va fi realizată din buget local. Am primit deja oferte în jurul sumei de 50-60.000 de euro pentru execuţia completă, fără proiectare. Mai vrem să implementăm un alt... citeste mai mult