Investitii facute “fara cap” / Se inmultesc “mormintele” din “cimitirul” Braicar

Nici bine nu au ajuns sub tutela Braicar, ca autobuzele noi anuntate cu surle si trambite de catre primarul urbei noastre, s-au si defectat. Unele din ele au ajuns sa isi doarma somnul de veci inca de la primul claxon, in “cimitirul” Braicar. Abia iesite din “cuptor”, prospaturile care au avut norocul sa fie accesorizate cu sistemul de ticketing inca din fabrica sunt functionale dar, suratele lor mai ghinioniste care au fost atinse de mainile dibace ale romanilor au trecut in “nefolosinta” mult prea devreme… dar, in raiul... citeste mai mult