Investitii de peste 50 de mil. Euro intr-o statiune balneara din Romania Statiunea Techirghiol, de la malul Marii Negre va fi tinta unor investitii de proportii, in valoare de peste 50 de milioane de euro, menite sa o transforme intr-un veritabil paradis balnear.

In urmatorii ani, Techirghiolul se va ridica la inaltimea statiunilor balneare de lux ale Europei. Aici se vor ridica pensiuni, hoteluri si centre de tratament la cele mai inalte stardarde.

Investitorii au descoperit potentialul economic urias pe care il are regiunea, si isi doresc ca acesta sa genereze profituri atat pentru companiile lor, dar si pentru intreaga tara,... citeste mai mult